台積電、鴻海永齡近日確定購入1000萬劑BNT疫苗，並將捐贈予衛福部疾管署。美麗島董事長吳子嘉砲轟，政府在處理過程中不斷刁難，這個綠營政黨墮落到這種程度，根本不管老百姓的死活。如果沒有這1500萬劑疫苗的話，國家要亡國了！

吳子嘉14日在政論節目《關鍵時刻》中表示，怎會是政府協助？買疫苗是民間做慈善事業協助政府、協助老百姓，買疫苗是捐給民眾，打到每一個人身上，怎變成政府協助民間？政府應該是非常感激的心情，來看待這件事情的完成，可是政府在處理的過程當中不斷刁難。

吳子嘉痛批，這個綠營政黨墮落到這種程度，根本不管我們老百姓的死活。如果沒有這1500萬劑疫苗的話，我們今年怎麼過？沒有1500萬劑，我們今年就完了，不知道疫情還要多久，國家就亡國了，他們無所謂。

民眾黨立委高虹安13日在《關鍵時刻》中提到，政府非常抗拒與上海復星接觸，授權台積電、鴻海作為政府談判代表，討論過程中提了許多要求，例如瓶身包裝不能有「復必泰」等等，等於試探對方底線到哪裡。

高虹安指出，「必須要講，台積電、鴻海的法務代表真的很厲害，洽談合約時使用的是『Taiwan R.O.C』的字眼，但沒想到最後畫押之前，行政院發言人羅秉成突然講說有『台灣地區』的字樣出現，所以這個部分，行政院就說『我覺得這樣不行』，這件事情真的會讓台積電跟鴻海他們就是會有這種炸鍋的感覺。」