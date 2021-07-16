微型可攜之無線監測器，具非侵入、即時、連續性量測等優勢，可擷取出六種腸音特徵(發生頻率、持續時間、腸音最大峰值、中心頻率、聲音指數、腸音簇比率)作為評估參數，透過演算法除雜訊及增強腸音事件，可有效量化判讀。

●可避免傳統聽診主觀誤判情況

麻醉手術後，腸道蠕動會被暫時性抑制，不當的術後進食，會增加噁心嘔吐、腹脹甚至腸阻塞的風險。臨床上大多仰賴醫生使用傳統聽診器來檢測病人的腸胃蠕動音，無法客觀評估及長期監測，容易造成主觀誤判的問題。

透過創新「智慧型」術後腸功能恢復監測評估系統，可長期監測腸音並自動評估恢復狀態，於術後加速康復療程 (ERAS)，協助醫師判斷腸道恢復情況，以指導病人接受經口攝取營養，達到精準的臨床照護。亦可節省醫療人力，使醫護人員能客觀的監測腸音，幫助臨床人員了解腸道病程進展以適當決策，進而及早介入治療，避免醫療延誤。

(原圖刊載於生策會新創幫。)

●能長期監測腸音並自動評估恢復狀態

由奇美醫院與陽明交通大學跨領域研究團隊研發的「智慧型術後腸功能恢復監測評估系統」，包含智慧型無線腸音監測器與腸音分析軟體。

智慧型系統具備微型可攜、無線、非侵入、即時且連續性量測訊號並具降噪功能等優勢，可自動偵測腸音事件，並擷取出六種腸音特徵(腸音事件發生頻率、持續時間、腸音最大峰值、中心頻率、聲音指數以及腸音簇比率)作為評估參數。使用高階統計碎形分析演算法（high-order statistical fractal dimension algorithm）來抑制以往難以處理的環境噪聲及干擾雜訊，並有效增強收集腸音事件以進行量化與抽取相關特徵，經過臨床測試，確認即使在環境吵雜的手術恢復室也可有效的連續監測病人的腸音。

此外，進一步透過輻射基底類神經網路（Radial basis function neural network）技術的人工智慧學習，自動擷取腸音特徵，提升降噪功能與判讀正確性。配合術後腸功能恢復的臨床研究，將腸音訊號收集並建立判讀依據，對術後腸道恢復狀態的診斷進行客觀分析，自動評估術後恢復狀況。