航運和鋼鐵15日上演大復仇，電子成交量也回溫，領軍台股成功攻上萬八大關，包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海指標股在內共有17檔航運衝漲停，加上陽明完成現增案，讓市場信心大振，一日噴漲過後，投資人可繼續進場追價嗎？專家認為，航運類股昨有十多檔漲停已經過度狂熱，受到台積電法說不如預期影響，今（16日）大盤恐回測萬八，航運股盤中將出現激烈震盪，散戶短線不可過度追高。

航運和鋼鐵一甩連日重挫陰霾，周四引爆漲停潮，不僅長榮、陽明、萬海紅咚咚，散裝輪裕民、新興、四維航等也同樣亮燈漲停；鋼鐵族群多檔小鋼砲如聚亨、燁興、彰源等也全攻上漲停，龍頭中鋼漲幅也有3%以上。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，長榮昨開盤就開在平盤之上，這是長榮7月7日遭20分鐘處置以來，首次開盤在平盤以上，隱約透露籌碼換手成功，近期融資大減且外資加碼，籌碼從散戶流向外資，長榮從233元高點以來，至周三融資累計大砍近8萬張，顯見做融資的散戶血流成河，並認為貨櫃三雄斷頭危機已反應過了。

他分析，鋼鐵股飆漲，主要是反映優異的基本面，無獨有偶，大陸寶鋼也同樣大漲7%，為大陸5月中旬打壓鐵礦石以來，單日最大漲幅，原因在於亮麗半年報加持，不論是鋼鐵和航運在8月15日之前都有機會反映半年報成績單，所以這周恐慌下殺，再次浮現買點。

蔡明彰認為，台積電法說內容沒有太大激情，第2季每股純益（EPS）只有5.18 元，低於市場預期5.38元，而毛利率只有50%，第3季財測，營收以中位數來看，季增11%，跟先前市場傳聞季增1成差不多，所以不排除台積電在法說之後，利多出盡股價可能拉回。

他表示，受到台積電法說不如預期影響，今（16日）大盤恐回測萬八，航運股盤中將出現激烈震盪，投資人進出要格外謹慎，以中期的角度來看，航運和鋼鐵反映半年報是有機會的，但短線不可過度追高。