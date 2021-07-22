辣模若綺居家防疫瘦了7公斤。（伊林娛樂提供）

宋依璇（上排左起）、廖妹仔、陳治廷 、若綺、小飛、戴佩龍線上錄影。（「好好聽FM」提供）

Podcast平台「好好聽FM」在YouTube新開線上綜藝節目《嗨角伊樂園》，藝人遠端線上互動玩遊戲。伊林藝人若綺、宋依璇、「百萬TikTok」廖妹仔及璀璨之星第9屆新星陳治廷，組隊上線闖關，展現絕佳默契，趣味十足。

防疫期間，宋依璇從模特兒變身「職業煮婦」，天天在家伺候老公與小孩，居家展開「廚藝競賽」，老公說想吃甚麼，她二話不說去準備，滿足生活儀式感，近期她也迷上在直播平台買海鮮，一不小心買到冰箱炸掉放不下，老公直接買了一台營業用冷凍庫，讓她買好買滿。

居家工作期間，宋依璇也經常線上直播、開會，不過小孩常趁她視訊工作時闖進來找她，現在她已經練就，一邊工作一邊找視訊死角把小孩趕出房門，《嗨角伊樂園》是她第一次線上互動玩遊戲的節目，她擔心小孩又闖入搗蛋，上線前還要先把孩子安頓好，才能安心參戰。而若綺剛上線玩遊戲時網路不穩，狀況不斷，頻頻斷線，話講一半突然消失，線上其他人忍不住要她找男友幫忙：「妳去叫楊昇達來修啦！」

若綺這段時間身心靈都很充實，注重閱讀及飲食，很多人居家防疫變胖，她體重掉7公斤，從55公斤減到48公斤，體脂也降了7％，此外，最近她也拍了Vlog，分享與男友楊昇達的日常趣事，希望透過影片傳達愛與感謝，讓生活多些溫度。廖妹仔居家也沒閒著，追以前不看的劇，吸收表演養分，最近還買了一台電子琴自學，開發新技能，隨時做好復工準備。