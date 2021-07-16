慘淡的財報數據及對新冠疫情的擔憂，打擊市場信心，歐股周四下挫，遠離歷史高點1.2%。不過，在合併談判進程中，英股上市的軟體商Avast大漲18%。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌4.36點或0.95%，為456.20點。石油天然氣股大跌2.7%，來到近六個月低點。

西門子能源在放棄獲利率財測目標後，跌11.1%。該公司旗下風電部門西門子歌美颯(Siemens Gamesa)正受到原物料價格上漲和產品成本上升的衝擊。

西門子哥美颯大跌14.2%，為泛歐指數表現最差的個股。

市場預期原油供給增加，油價下跌，致使荷蘭皇家殼牌和英國BP皆下跌超過2%。

由於投資人對於整個歐洲新冠肺炎病例數上升越來越感到不安，讓歐股下跌的範圍相當廣泛，銀行股、汽車股等經濟敏感的類股皆下跌0.3%至1.6%。被視為較安全的債券價格的彈升，進一步表明了市場趨於謹慎。

英國周四出現了自1月15日以來最多的單日確診人數。

英國網路安全公司Avast大漲18%，為有史以來最佳交易紀錄。Avast表示，正與同行諾頓LifeLock進行合併談判。

英國富時100指數跌1.1%。數據顯示，英國企業的僱員人數在六月出現疫情爆發以來最大增幅。

英國線上時尚零售商ASOS大跌18%。該公司表示，六月銷售成長放緩，而且成本的上升並未導致售價上漲。