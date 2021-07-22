美國企業亮麗財報，加上能源股反彈，美股全面收高，帶動台股開盤一度大漲200多點，但觸及5日均線後再度出現漲幅收斂情況，預估成交金額約6000億元。

今天大盤由電子、金融及塑化領軍反彈，其中，電子成交比重攀升到5成左右，航運、玻璃及原物料族群人氣潰散，航運及玻璃類股跌幅高達6％，依舊是今天殺盤重心，資金有持續撤離轉戰電子情況。

分析師認為，由於電子股基期低，原本人氣高的航運族群籌碼凌亂，出現多殺多的情況，雖然基本面仍佳，股價止穩仍待籌碼沈澱。技術面方面，台股四大指數加權、OTC、電子與金融日KD指標陸續轉為交叉向下，短線技術面轉空，指數上檔壓力持續增加，大盤頭部也有逐漸成形跡象。周線來看，四大指數之中也是因電子指數弱勢拖累加權指數，但今天電子短線有反彈跡象，日KD向下開口收斂，是否能藉由電子大廠法說會的展望及財報陸續公布，吸引資金回流，扭轉空方態勢，還要進一步觀察。