鋼鐵股多檔列為處置股，不鏽鋼廠彰源(2030)今日率先出關，股價開高走高，連兩天大漲。彰源第二季獲利看俏且下半年展望仍樂觀，股價於昨天提前發動攻勢，今日流動性增加，股價進一步攻上40元大關。

受惠需求強勁，不鏽鋼管/板量價齊揚，彰源第二季合併營收37.55億元，季增26%、年增43.2%，單季創下近七年來歷史新高；前6月合併營收67.34億元，年增35.6%。

彰源第一季EPS為0.45元；隨著第二季台灣廠內外銷出貨暢旺，大陸廠需求暢旺，且價、量齊揚，公司自結4月加5月獲利已優於第一季的成績，預估6月更旺，單季挑戰每股淨利1元。

展望下半年，在原物料鎳價走強、內外銷需求持續增溫下，公司對市況持正向態度。

隨著中國、俄羅斯相繼管制出口，市場預期未來供給將限縮，以及LME鎳價回升至每噸1.8萬美元水準，上游持續調漲盤價，彰源也跟進調漲報價、法人預估公司第三季營運有望再優於第二季，第四季仍可力撐高檔。

另外，本周基本金屬價格上漲，倫敦金屬交易所(LME)鎳價回到每噸1.87萬美元高檔；本月以來鎳原料價格續揚，且大陸調降存款準備率讓資金寬鬆，也帶動大陸不鏽鋼價格短期價格上揚。隨著主要原料鎳價續漲，不鏽鋼可望持續漲勢，對台廠第三季營運仍有利。

今年全年來看，台灣有台商回流建廠辦需求，中國大陸的半導體、石化業建設強勁，以及歐美地區基建陸續推動，終端需求持續增溫，法人推估，今年彰源EPS將在3元之上，較去年的0.38元倍數成長。