桃園男子打疫苗返家途中昏倒 送醫恢復意識 11:232021/07/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市王姓男子稍早在大成國中接種疫苗，返家途中暈倒，所幸送醫後恢復意識。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市今天進行第二輪疫苗預約接種計畫，八德55歲王姓男子接種疫苗後，返家途中疑似意識不清昏倒，民眾發現後趕緊報案。救護人員趕抵時，王男稍微清醒，並說稍早有接種疫苗，所幸送醫後目前並無大礙。 據了解，王姓男子今天前往大成國中打完疫苗後頭暈想吐，返家期間跌倒，民眾見狀趕緊報案，桃園市消防局大林分隊趕往，王男說才剛剛打完疫苗，趕緊送醫聖保祿醫院，經過搶救目前意識清楚。 新竹女打完疫苗瞬間暈眩 原來是暈針惹禍 打完莫德納 桃園3幼教人員心悸頭暈急送醫 #送醫 #桃園 #返家途中 #王姓男子 #接種疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微解封出遊玩 桃園3青年至新竹五峰鄉戲水1溺斃 16:032021/07/16 社會 15萬人預約 桃竹苗增大型接種站 04:102021/07/16 地方新聞 唐鳳系統預約成功 23歲大學生成功接種疫苗 16:072021/07/16 生活 男女騎共享機車追撞單車女 3人慘摔倒地 09:512021/07/16 社會 26歲女台2線騎Gogoro 疑跨雙黃線撞對向垃圾車頭部重創亡 13:482021/07/16 社會 新北亞東醫院直播 醫師分享疫苗施打經驗 16:582021/07/16 生活 雲縣府呼籲 移工可上網預約打疫苗 04:102021/07/16 地方新聞 疫苗預約首日 桃園2.1萬人接種6人暈針 16:552021/07/16 生活 接種後猝死新北再添3例 莫德納2人AZ疫苗1人累計89例 16:122021/07/16 生活 陳美鳳打完疫苗曝身體一狀況 曬「萬磁王手臂」照網笑翻 16:522021/07/16 娛樂 高雄碼頭工人打莫德納猝死 妻悲痛：曾勸他別打不聽 08:422021/07/16 社會 生活熱門新聞 爭取到3萬劑疫苗 嘉義市18歲以上民眾全面開打 - 生活 打完莫德納第二劑 美女營養師曝48小時內症狀：4小時後最可怕 - 生活 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 814萬人預約第三輪疫苗 不再苦等莫德納 81萬人回頭勾AZ - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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