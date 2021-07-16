桃園市今天進行第二輪疫苗預約接種計畫，八德55歲王姓男子接種疫苗後，返家途中疑似意識不清昏倒，民眾發現後趕緊報案。救護人員趕抵時，王男稍微清醒，並說稍早有接種疫苗，所幸送醫後目前並無大礙。

據了解，王姓男子今天前往大成國中打完疫苗後頭暈想吐，返家期間跌倒，民眾見狀趕緊報案，桃園市消防局大林分隊趕往，王男說才剛剛打完疫苗，趕緊送醫聖保祿醫院，經過搶救目前意識清楚。