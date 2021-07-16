高雄市罷捷團體發起人徐尚賢16日上午前往高雄地檢署對高市警方按鈴控告濫權逮捕、傷害、妨害自由。（袁庭堯攝）

高雄市罷捷團體發起人徐尚賢16日上午前往高雄地檢署，針對員警上月26日在立委趙天麟服務處前的陳情活動執法過當，按鈴控告濫權逮捕、傷害、妨害自由等罪名。徐還要求高雄市警察局長黃明昭、苓雅分局長梁東山出面給個交代。

6月15日，徐開著綁有「我不要等死，我要疫苗」布條的貨車，繞行高雄市政府四維行政中心、狂鳴喇叭抗議，遭到警方攔車制止，依違反道交條例開罰。6月26日徐不滿民進黨立委阻擋國外疫苗，率眾前往立委趙天麟服務處前集結抗議，因未申請集會遊行，聚集車隊佔用快車道、鳴喇叭還灑冥紙，遭警方當場依現行犯壓制逮捕。

徐控訴警方搶奪人民物品，強行逮捕百姓，執法暴力濫用職權，手段兇殘動機惡劣，令人髮指。與徐同行的還有台南市韓友會理事長廖盛芳及十餘名支持者，眾人再度拉布條痛批政府「政治防疫、草菅人命」，同時也按鈴控告當天執法的警員濫權逮捕、傷害、妨害自由等罪名，還要高雄市警察局長黃明昭、苓雅分局長梁東山出面給個交代。