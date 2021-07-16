台灣民意基金會公布的民調顯示，民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落，流失三百萬的「死忠支持者」。台灣民意基金會董事長游盈隆今接受資深媒體人黃暐瀚採訪時表示，民進黨「低估病毒、高估自己」，結果，就是重傷，如果民進黨無法扭轉這波的頹勢，那麼2022想要選得好，那是非常困難的。

黃暐瀚今（16日）在臉書發文表示，因為疫情的關係，台灣民意基金會六月最新的民調，民進黨的認同者，狂掉了15%，大約三百萬人。為什麼會流失三百萬的「死忠支持者」，游盈隆今接受「POP撞新聞」的專訪，用八個字：「低估病毒、高估自己」，來做總結。

黃暐瀚稱，該買疫苗，卻買的不夠，檢視過去一年的疫苗政策，顯然政府只把「國際疫苗」的最大值，訂在2500萬劑，國產疫苗則擔綱2000萬劑，共計4500萬劑。問題是，國產疫苗成功與否，誰能保證？「不買足」國際疫苗，是民進黨所犯的第一個錯，而當五月疫情開始之後，確診與死亡人數不斷攀升，民眾這才知道，原來政府沒有它口中所說，做得真有那麼好。

黃暐瀚直言，不只一般民眾失望，連民進黨的死忠支持者，都搖頭嘆氣。三月時，民進黨的「強烈認同者」還有13.1%，六月剩下8.7%；至於「溫和認同者」，也從30%，降為19.5%。少掉了15%的「民進黨認同者」，等於跑掉了三百萬的死忠選民，民進黨「低估病毒、高估自己」，結果，就是重傷。

民進黨傷成這樣，黃暐瀚觀察到，國民黨卻一點好處都沒有討到，三月藍營認同百分比只剩19%，六月居然更低，變成18.9%。雖說，現在距離2022的縣市長選舉，還有一年多的時間，要說勝敗，太早了些。不過，游盈隆強調，地方選舉與總統選舉，完全不同，總統大選拋不開兩岸統獨議題，但地方選舉則與民眾的生活滿意度，直接相關，如果民進黨無法扭轉這波的頹勢，那麼2022想要選得好，那是非常困難的。