【LIVE直播】新北市防疫記者會｜2021.07.16

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增32例新冠肺炎確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；本土個案以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例。

侯友宜表示，新北市新增９例本土個案，2例為居家隔離時陰轉陽，其中9例台北有關有3人，其中1人是在台北某醫院照顧病患時受感染，而另外2人是北車地下街的員工，分別住在中和與新店。

新北市日前不跟進中央「微解封」，沒有開放餐廳、百貨公司美食街內用，表示會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討，19日將有新一波解封類別。不過新北市新增案例在連續兩天「+2」後又跳回雙位數的「+11」，19日是否如期進一步解封，市民關注。

新北市長劉和然中午接受廣播節目訪問，被問到雙北市共同生活圈，解封場所類別是否有先跟北市討論？劉和然說，一開始就餐廳等共同等開放內用與否與北市討論，但後認為各縣市有其獨特性，決定各自決定。