嘉義市長黃敏惠今天下午在疫情記者會直播中表示，三級警戒已經4度延長，民眾生活受影響，紓困措施也無法照顧各行各業，日前看到台南市長黃偉哲呼籲中央普發消費券5000元十分贊同，更希望爭取費用提升到1萬元，讓全民度過難關。

黃敏惠說，三級警戒已經第4度延長，哪怕是微解封對經濟衝擊還是存在，立法院雖然通過行政院編列的紓困預算還是無法照顧各行各業，基層也反映有紓困孤兒的問題，生活面臨困難，去年疫情不像今年那麼嚴重時民眾還有領到3倍券，呼籲中央正視問題。

黃敏惠表示，疫情來襲加上油電上漲，簡直是雪上加霜，雲嘉南是台灣穀倉，經濟卻是谷底，支持台南市長黃偉哲普發消費券的想法，但希望費用能提升到1萬元，雖中央說現在談振興還太早，但推動防疫跟振興是不衝突的，是政府帶頭刺激消費，與全民共度難關。

黃敏惠也表示，從今天起連續5天（7月16日到7月21日）疫苗接種進入新階段模式，有預約成功的民眾可自行選擇接種疫苗的時間與地點，嘉義市政府總共媒合9家醫院、40家診所及2個衛生所供民眾選擇，預約時段包括上午、下午，也有夜間門診，接種地點多，預約時段方便。

黃敏惠指出，中央7月15日已撥補1萬2000劑疫苗給嘉義市，經市府爭取，18日會再撥補1萬8000劑，因此只要18歲以上有意願施打AZ疫苗的民眾，可就近向51家醫療院所登記會盡快安排接種。