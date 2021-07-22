日本群馬縣訂購台南芒果。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

日本群馬縣訂購台南芒果。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

每年6月登場的台南國際芒果節，日本群馬縣水上町、富士宮市等友誼城市都會組團來訪，今年因受疫情影響，台南國際芒果節首度停辦，為力挺台南農產品，群馬縣水上町6月初邀集周邊城市訂購13.44公噸台南鳳梨，今年更連續第8年採購愛文芒果，並廣邀群馬縣政府、群馬縣商工會連合會及其他城市如甘樂町、昭和村、安中市、片品村、川場村、沼田市加入響應，訂購量高達1040箱(共3200公斤)。

台南市長黃偉哲表示，日本政府三度提供台灣共334萬劑疫苗，持續救援的善心與協助，再三證明彼此患難與共、相互扶持的深厚友情。今年台南國際芒果節因疫情停辦，很感謝水上町、群馬縣政府及縣內許多城市以實際訂購芒果行動展現對台南的支持，不但讓更多日本友人品嘗夏日紅寶石美妙滋味，更展現難能可貴的真摯情誼。

水上町與台南因芒果結緣開啓交流，今年台南國際芒果節首度因疫情停辦，在水上町派駐台南的阿部真行顧問居中協調下，讓水上町及群馬縣當地民眾可以透過當地觀光協會等單位直接下單購買。水上町還特別選在觀光人氣景點「工匠之鄉」、水紀行館及矢瀨親水公園舉辦芒果銷售會，吸引不少遊客爭相品嚐購買，並且大讚台南芒果香氣及甜度滿分，廣受好評。