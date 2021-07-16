科技股領跌加上新冠疫情影響，16日日經早盤曾跌破心理關卡兩萬八千點，午盤過後大盤指數雖稍有回升，但最後仍收黑。日經指數收28,003.08點，下跌276.01點或0.98%。東證收1,932.19點，跌7.42點或0.38%。

根據最新統計，東京每日新確診者增至1,308位，創元月以來最高，也引發日本民眾對東奧期間，新變種病毒可能會大擴散的恐懼。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，目前每日新病例，已超過5月份第4波疫情最高數量，這是元月以來所不曾見到的。若疫情要迅速降溫估計很難，故日本景氣復甦腳步可能將延遲下，日股就像現在這樣大跌表態。

在零組件方面，在競爭對手台積電誓師，將在美國與日本建立新廠，並擴大中國大陸產能後，晶片製造商愛德萬測試與東京威力科創分別跌2.2%與1.6%。

相機製造商Nikon和奧林巴斯分別跌2%與1.4%，索尼也跌2.2%。

日經內，跌幅最大的是衛采，下跌13%。市場傳出，一些大型醫院拒絕使用類似衛采與美國Biogen合力開發的治療愛滋海默症用藥。

旗下有Uniqlo平價品牌的迅銷，15日下修財測後，股價跌2.6%。

索尼，是東證核心30中跌幅最大的一檔。未列入日經指數的任天堂，也是表現最差的公司之一，股價下跌1.2%。同時，軟銀集團也跌0.7%。

東證指數中，衛采重挫也讓醫藥產業跌1.9%，至於精密機械製造商也跌1.4%。