三級警戒可望降級，各地通勤人流開始增多，新北捷運公司22日表示，自26日起，將縮短平日列車尖峰班距，於淡海輕軌綠山線及藍海線重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）上午尖峰時段6時至9時，班距調整為8到10分鐘；下午尖峰時段18時至20時，班距亦調整至8到10分鐘，其餘時段班距為15分鐘。

三級警戒期間，民眾自主降低活動頻度減少外出，淡海輕軌自5月22日起調整班距，但為每日必需通勤旅客，仍維持提供6成運能，於上下班的高峰時間，將班距調整為10到12分鐘；並且與生技醫療廠商聯合推動「防疫示範場域」，以99％抗病毒科技保障旅客搭乘安全。

近日因疫情控制得宜，通勤旅次逐步成長，淡海輕軌自1日起，已於下午尖峰時段加開加班車，以紓解下班人潮，近日也於上班尖峰時段機動性加開加班車，減少旅客等待時間，而隨著疫情趨緩返回職場旅次逐漸增多，淡海輕軌也將於26起，再度縮短班距。

新北捷運表示，後續將持續監看運量變化，適時檢討修正，機動加發加班車，以紓解較多乘客，減少群聚風險。