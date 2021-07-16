星座運勢網站「同道星座查詢」分析，白羊摩羯、金牛天秤、巨蟹天蠍、獅子雙魚這4組星座組合是天生一對，他們在一起之後能互相成就，讓對方變成更好的人，兩個人互相扶持，每天越來越進步，是大家眼中的神仙伴侶。

▍1.白羊座、摩羯座

白羊座個性很熱情有活力，但總是三分鐘熱度，無法堅持，不過只要和摩羯座在一起，他們會被傳染摩羯座務實的性格，不再虎頭蛇尾。摩羯座很容易因為一點小事就煩惱，和白羊座在一起後，就比較不會處處鑽牛角尖，遇到事情能夠很快想開，生活越來越輕鬆，不再給自己那麼大的壓力。

▍2.金牛座、天秤座

金牛座性格很謹慎，有時會過度束縛自己，反而難以做出亮眼的成績，當他們遇到行動派的天秤座，金牛座可以獲得勇氣，不再想東想西，能夠大膽的做各種嘗試。天秤座雖然有行動力，但吃不了苦，遇到困難就想放棄，跟金牛座在一起後他們會更堅強，勇於接受挑戰。

▍3.巨蟹座、天蠍座

巨蟹座心腸很軟，很容易被有心人算計，他們總是忘記幫自己留一條後路，總是在吃悶虧，認識天蠍座以後，巨蟹座越來越懂得察言觀色，不再像過去那麼傻白甜，開始懂得保護自己。天蠍座對外人很冷淡，懶得與人打交道，和巨蟹座交往後越來越有同理心，願意與人互動，成為一個有溫度的人。

▍4.獅子座、雙魚座

熱情的獅子座和柔情的雙魚座是天生一對，獅子座總是有各種天馬行空的想法，卻懶得執行，雙魚座會成為他的左右手，一一將夢想實現，雙魚座同時也會受到獅子座的影響，思想越來越廣闊，兩個人互相成就，讓彼此變成更好的人。