疫苗預約施打首日，桃園市16日預約2萬1319人，有21043人接種，出席率達98.7％，不過首日包含幼教專案有6人暈針，AZ、莫德納疫苗各3人，但送醫後都無大礙。另因桃園接種快速，市長鄭文燦也喊出桃園月底接種率3成的目標。

鄭文燦表示，有某些縣市混打、誤打狀況，桃園在報到處都有電腦連線，可以到健保系統，確定是否合格接種對象，雖然多一個程序，施打流程一樣很順利。他說，很多站雖然滿載，但11點30分前還是結束作業。他又說，桃園人口227萬人，目前已有47萬8千多人接種，接種率21％，是六都第2，希望7月底前完成30％的目標。

他也說，16日有6民眾因為暈針送醫，有3人是幼教專案打莫德納，另外3人是AZ，多數都已經出院，少部分在醫院觀察。

另外下一輪將在7月23日開始，目前31萬人登記，為了讓民眾可以順利接種，桃園接種量能也從1周10萬擴大到1周16萬人，呼籲民眾趕快上網登記。

因有民眾到接種站打第2劑疫苗，桃園市衛生局長王文彥說明，若民眾16日接種疫苗時，若接種第1劑為AZ，且間隔10到12周，就會同意打第2劑。