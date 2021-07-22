為打擊近日桃園猖獗的環保犯罪，桃園市長鄭文燦21日下午在市政會議表示，將建立「吹哨者條款」，民眾或員工檢舉經查證屬實，均可獲檢舉獎勵金，更強調如為情節特殊或重大環境公害案件，將加發最高400萬元獎勵金。

日前桃園東門溪因不良廠商排放廢水導致河流黃沙滾滾，經過多次稽查才找到真兇，為打擊猖獗的環保犯罪，鄭文燦21日下午在市政會議表示，要求環保局比照食安管理條例建立「吹哨者條款」，凡有違水汙法、空汙法、土汙法及廢棄物清理法的犯罪，經民眾或員工檢舉都可獲獎勵金，以鼓勵「全民檢舉」。

鄭文燦表示，鼓勵環保從業人員自清與員工檢舉，將不肖廠商揪出，並指出除原本水污法檢舉獎勵辦法核發之獎勵金外，經認定屬情節特殊或重大會造成環境重大污染及危害案件，將另發給檢舉人最高為400萬元的獎勵金，環保局補充，獎勵金的發給將由環保局預算或罰款收入支應。

環保犯罪追查不易，環保局長呂理德舉例，近日南崁溪黃褐色廢水的追查因東門溪上游為加蓋的雨水箱涵，不易觀察故追查難度很高，並表示稽查員需徒步比對地下水路走向，並於各河段執行環境監控，最後鎖定東門溪上游可疑對象進行監控，確認排放源才找出真兇。

呂理德也指出，因廢氣多透明不易發覺，常有工廠利用瞬間開閉閥門方式繞流排放，導致空汙，且有的不肖廠商甚至趁深夜將廢棄物直接非法棄置於偏遠無監視器之處，稽查工作執行有相當難度，因此藉由建立「吹哨者條款」鼓勵內部員工或同業揪出不法廠商，盼降低社會及環境額外支出的外部成本。