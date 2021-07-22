中央宣布全國接種新冠肺炎疫苗免費，不收取任何的掛號費，有診所醫師在臉書發文抨擊，中央流行疫情中心指揮官陳時中打算賴帳，對此，新北市醫師公會理事長周慶明力挺表示，他的訴求合理，基層相忍為國很辛苦，國難當頭大家犧牲一點沒關係，但現在疫情趨緩，忍很久才炸鍋，希望政府能給趕快說清楚講明白，否則會有更多基層診所退出疫苗接種服務。

新北板橋「張博揚小兒科診所」21日在臉書中發文抨擊，CDC指揮官陳時中打算賴帳，他所提的40億是原本1針100的預算，哪有那麼多預算去補掛號費？醫師更怒批「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

對於新北市衛生局21日起已暫停提供疫苗給該診所，周慶明說，現在正在跟衛生局溝通這件事情，該診所醫師有願意繼續打疫苗，畢竟先前已有許多病人預約，希望衛生局能持續提供疫苗，因最重要的是不要影響民眾注射權益。

周慶明表示，相對於其他疫苗，新冠肺炎疫苗比一般疫苗施打程序複雜太多，且有相對風險性，另外像是空針診所也是得自掏腰包購買，有診所從早打到晚，一天打300位民眾，但護理人員加班費、聯絡病人的電話費等，這些支出非常多，政府一直命令不能收掛號費，但相對你要給付診所多少也要說清楚，認為基本給付跟獎勵金根本是2件事，不該混為一談。