馬光-KY(4139)上半年合併營收新台幣4億4447萬元，較去年同期增加15％，自結歸屬於母公司稅後淨利983萬元，EPS 0.23元，則較去年同期皆減少62％，獲利減少主要由於去年同期公司受疫情影響而獲得政府補助款3773萬元，並認列轉投資展望亞洲公司的股利收益，今年上半年新加坡因疫情半封城2個月影響業績約3成，雖有政府補助但僅為去年同期的14％；以兩期扣除政府補助及業外投資來看，本期本業較去年同期成長超過100％。

馬光進一步表示，上半年雖然新加坡因為疫情影響業績表現，但相較去年仍有不錯的表現，天津馬光門診因疫情控制得當業績表現穩定成長，隨外在大環境變數逐步排除，依公司所處產業特性，下半年營運表現將會明顯優於上半年；此外，公司下半年亦將認列展望亞洲公司的股利收益，且該公司長期獲利穩健，每年約可貢獻每股稅後純益0.2元。

馬光表示，今年上半年天津馬光營收較去年同期增加12％，其中高毛利的牙醫、中草藥及中醫推拿等自費門診業務均已恢復全時段看診，扣除去年同期天津馬光獲得當地政府所因疫情提供之補助款新台幣427萬元後，天津馬光上半年營業利益較去年同期成長63％。馬光進一步表示，公司目前規劃在天津拓展1家大型社區門診中心，預期天津馬光下半年的營收獲利表現可望明顯成長。

新加坡馬光上半年營收較去年同期增加53％，獲利則較去年同期減少18％，同樣受到新加坡馬光去年上半年取得新加坡政府因應疫情給予企業補助新台幣3272萬元影響，扣除補助款之營業利益相較去年同期虧損本期則為獲利，業務亦有明顯轉佳；馬光表示，新加坡馬光自去年下半年以來積極籌設高毛利的中醫婦幼專科診所，目前已有5家，下半年將再拓展婦幼及骨傷專科中醫診所，新加坡馬光下半年營運可望逐季轉強。