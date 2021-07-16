《緊急迫降》李炳憲。（車庫娛樂提供）

正式入選第74屆坎城影展的韓國首部航空災難電影《緊急迫降》（EMERGENCY DECLARATION）斥資275億韓元（約6.75億台幣打造，故事敘述當飛機面對前所未見的災害狀況時，依據機長判斷無法繼續正常航行，而宣布無條件迫降，是部寫實的航空災難作，歷時5個月拍攝，於去年10月下旬殺青。

坎城影展執行委員長蒂埃里弗雷莫表示：「韓國電影展現了獨特的類型性，而《緊急迫降》是部極具類型性的作品，可說是完美的類型電影。」該片坎城當地時間7月15日舉行媒體試映會，媒體觀影後紛紛表示宋康昊的演技非常精湛，並從電影中感受到比新冠病毒更可怕的是人心，絕對是這個時期非看不可的電影。當地時間今（16日）晚10點15分也將舉行首映會，導演韓在林、演員宋康昊、李炳憲、任時完都將出席首映。

宋康昊飾演追查前所未見航空災難事件的刑警，他表示：「在這艱困的環境中，大家能平安無事地完成拍攝，令我十分感激。特別的是，透過這部作品，再次感受到我們所生活的世界、身邊的人、家人的重要性，度過了感動的時光，希望能將這樣的情緒如實傳達給觀眾。」李炳憲在片中即使有飛行恐懼症，仍為了女兒一起搭上飛機的乘客，他說：「很感謝能在如此困難的時局平安地完成拍攝，這應該會是部很棒的作品。我第一次和韓在林導演合作，為了能展現出合適的情感演技，導演總是積極給予演員們方向，讓我們獲得很多幫助。在導演堅持到底的細膩執導下，我想觀眾們都能看見演員們很棒的演技和情感表現。」

全道嬿飾演積極應對緊急狀態的交通部官員角色，她稱：「很感謝能在這辛苦的時期平安無事地進行拍攝。」飾演副機長角色的金南佶則說：「感謝全體工作人員為了讓大家安全地拍攝所付出的努力。演員、工作人員們都比平常更照顧彼此，一起盡力進行拍攝。希望《緊急迫降》能成為一部對每位觀眾都別具意義的作品。」任時完飾演獨自搭機的乘客，他表示：「能和尊敬的前輩們、導演一起合作，令我感到十分榮幸。從開拍到結束的過程，每瞬間都令我感到不可思議，內心總是感到激動不已。《緊急迫降》對我這一生而言是部十分珍貴的電影。」而《南山的部長們》金素辰則飾演需應對緊急狀況的空服員；《夫婦的世界》朴海俊詮釋青瓦臺危機管理中心室長一角。

近期公布的坎城影展預告中，可看到畫面在宋康昊、全道嬿、朴海俊所處的地面和李炳憲、金南佶、任時完、金素辰所在的空中來回切換，演員們極具張力的演技和寫實的場景，以及預告中出現的字卡「若飛行中的飛機無法繼續正常航行，機長必須做出聲明以提醒管制當局飛機的緊急情況。做出此聲明的飛機將優先於其他飛機著陸，在航空領域，此聲明就像戒嚴令」令觀眾十分好奇故事發展。而坎城影展版海報，則可看到在雲中航行的飛機，加上以180度的方式反放的文案「TAKE YOUR SEAT」，格外引人注目。電影將於今年底上映。

《緊急迫降》全道嬿。（車庫娛樂提供）

《緊急迫降》金南佶。（車庫娛樂提供）

《緊急迫降》任時完。（車庫娛樂提供）

《緊急迫降》朴海俊。（車庫娛樂提供）