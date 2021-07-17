微笑曾在2017年針對癌症保健營養做統整性的介紹-癌症保健營養補給建議。不少癌友的家屬諮詢微笑到底建不建議服用硒來預防癌症，微笑本周收集目前最新的文獻，給予大家一個選擇的方向。

●硒與癌症的關係

硒為體內抗氧化酵素- 麩胱甘肽過氧化酶(glutathione peroxidase GPx)的重要成分。GPx經由抑制脂質的氧化或過氧化物的破壞，而保護細胞和胞器的膜，預防核酸的變性；對於可能已經形成的腫瘤細胞，硒可經由硫氧化還原酶(thioredoxin reductase TR)以及抑制COX-2，來達到抑制發炎、癌細胞生成，與促使癌細胞凋亡(apoptosis)。

美國 FDA 在2009年已經公告「硒」可以抗癌、抗突變，降低癌症的風險。但有趣的是，目前針對硒抗癌的統合性分析研究結果不一，研究學者推測與每個研究使用的硒製劑、服用劑量有關係。目前建議選擇天然「酵母」發酵形式，安全性和生物利用率都比「合成硒」來得高，建議劑量至少大於每日200微克。

但真的補充硒，就能預防癌症嗎？接下來我們看看實證怎麼說…

●硒預防癌症的效力實證

2018年發表於Cochrane Database的系統回顧文獻，事實上這篇是Cochrane review針對硒預防癌症議題的第三版更新回顧文獻。該版收錄10篇RCT研究，總人數為27232人及70篇觀察性研究，從下圖可以明顯看出該文獻回顧收納的10篇RCT及該篇研究的偏誤(bias)很低，而且採用隨機效應模式 (random effects model) 去綜合分析這些data。

(圖/微笑藥師網提供)

結果顯示，有沒有服用硒的各種癌症發生率如下(研究服用硒劑量200-500微克，分別有酵母硒、亞硒酸鈉、硒甲硫氨酸)，顯然有沒有服用硒，各種癌症的發生率差不多。

而在最大的RCT試驗中(the Selenium and Vitamin E Cancer Trial SELECT study)發現，補充硒甲硫氨酸( L-selenomethionine)可能增加禿頭及皮膚炎的風險，甚至可能增加高度攝護腺症癌的風險，其它RCTs顯示補充硒可能稍微增加罹患第二型糖尿病的風險。

雖然觀察性世代研究(observational cohort studies)統合分析顯示，服用硒能降低癌症發生率(odds ratio 0.72 95% CI 0.55 to 0.93; 7篇研究 共76239人)及其死亡率(OR 0.76 95% CI 0.59 to 0.97; 7篇研究 共183863人)。但由於世代研究中，存在許多沒有控制的變異性，例如生活型態等，所以證據力不足。

整體來說，目前沒有證據支持補充硒能預防人類癌症的發生率，至於針對特定的基因遺傳背景或營養狀況，補充硒到底能不能降低癌症的發生率，仍待研究。至於不同的硒來源，對於預防癌症發生率的效力是否有影響，尚待更多研究證實。

●微笑的建議

從目前最新的系統性回顧文獻結果顯示，儘管每日服用200微克以上的硒，也不能降低癌症的發生率，另一方面，有研究顯示補充硒可能增加高度攝護腺症癌及第二型糖尿病的風險，故微笑目前並不建議民眾補充硒來預防癌症。