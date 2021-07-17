面對T1聯盟成立以來，每當球員宣告加盟或是加入選秀行列，都會遭受不少負面批評或謾罵，甚至是刻意羞辱，最近更因幾名大專球員選擇放棄參加PLG聯盟選秀，遭受來自各方的撻伐聲浪，T1聯盟選在17日發布新聞稿清楚表態，期望能幫球員搭好舞台，讓球員可以努力表現，用掌聲取代謾罵！

以下是T1聯盟新聞稿內容，「各位關注T1聯盟的朋友及球員大家好：

自宣布籌備以來，我們在官方平台和第三方論壇，都充分地接收到了各方熱愛籃球的朋友們的指教。無論是對於不足之處的批評、或是衷心的建議，我們一直都樂見大家對T1的討論。因為在宣布籌備以前，我們早已認知成立一個職業聯盟絕對不是件容易的事，有許多必須去克服的挑戰。

然而近期我們關注到在T1陸續發布球員加盟及選秀消息後，有球員因為T1而在網路上承受了許多抨擊，這件事絕非我們所願。所有已邁入或即將邁入職業聯賽的運動員，他們的成就和表現都是透過經年累月的練習和實戰而獲得的，他們的成就應該要獲得的是掌聲。

T1在此希望能傳達給廣大的球迷朋友們，對於T1的任何批評或建議可以直接透過官方FB、IG 粉絲專頁或是第三方論壇告訴我們，我們都將認真對待，因為這是我們督促自己不斷進步的力量。

最後致所有相信著T1的球員們，以及仍在猶豫著是否要加入T1行列的球員們：

很抱歉讓大家剛踏出校園的時候就因為選秀而獲得到這樣的挑戰，但這是職業聯盟給你們的第一課，也請大家在面對大量的關注的時候，無論是批評還是褒獎，都要保持健康的心態並不忘初心，因為這是職業運動員的基本涵養。而對於所有在我們球隊、聯盟最不被看好的時候，仍願意相信T1的你們，我們不會忘記，我們一定會把這舞台搭建好，讓焦點在你們身上，讓榮耀回歸於你們，讓掌聲為你們而響。」