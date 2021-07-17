北一女中學生王嵐以「列表著色可約構形之建構法」，獲得第13屆丘成桐中學數學獎銀獎。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台北市私立復興實驗中學學生吳映賢獲得第13屆丘成桐中學數學獎銀獎。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

第13屆丘成桐中學數學獎今(17)日舉辦線上頒獎典禮，由於主辦單位認為本年度參賽作品缺乏原創，金獎已兩年從缺，銀獎則由台北市私立復興實驗中學學生吳映賢、北一女中學生王嵐獲得，兩人從「圖論」觀點呈現數學創作。

丘成桐中學數學獎自2009年起由台大數學系主辦，競賽以專題研究形式為主，目標在於培育新生代數學素養。活動在今年邁入第13屆，共40多件投稿，最終選出8件進入決賽，經2天口試決賽進行問答，今日上午舉辦線上頒獎典禮。

知名華裔數學家丘成桐表示，無論是在考試還是參加競賽，中學生都過於太注重題目，導致學生找到的題材數量不多，往往是從其他競賽或書本獲得題目，這點必須要改進。

丘成桐也特別提到，近幾年國內大學教授跟中學交流不足，希望大學教授能多加引領中學生，讓同學們能在學習這條路上，看得更遠。

對於今年金獎再度從缺，評審團召集人夏俊雄表示，問題出在學生選材侷限，大多是從一般數學比賽獲科展作品延伸的問題發想，參賽的呈現雨就有作品的差距也不大，沒有達到競賽追求「原創作品」以及「改進型作品」的兩大目標。

至於今年獲得銀獎的兩位學生，吳映賢以「超立方體最小控制數下界的提升」為題，圖文並茂展現自己的思路想法，獲得評審青睞。

吳映賢提到，科學啟蒙對象是就讀文組的母親，媽媽從小帶領她操作簡單的科學實驗，因而累積對科普的興趣，因此從小學三年級開始參加科展專題，小學五年級則在老師帶領下，尋找數學規律，國一開始接觸圖論，並立志一定要在高中進行規模更大的專題研究，科目更從最喜歡的數學著手。

王嵐以「列表著色可約構形之建構法」為題，獲得評審團一致認同。在她而言，研究數學好比破案，有時能輕易找到線索，但也時常打結無法解開謎題，「連兇手都找不到」，不過她認為數學研究就是得不停琢磨自己的思路，唯有持續不懈學習與研究，才能理解箇中奧妙，並找到答案。