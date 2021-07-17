公立高中教師甄選將於24日舉行初試，中港高中逾百位教職員投入試務工作，列入專案施打對象。不過，卻被爆料6名教職員捨棄到台中醫院打AZ疫苗，改至非指定的光田綜合醫院搶打莫德納。台中市新聞局表示，依目前中央相關規範沒有違法，但可能有瑕疵。

中港高中因承接7月24日高中教甄初試考場工作，工作人員可列第7類專案身份施打疫苗，逾百名造冊教職員，應以線上預約方式前往指定「部立台中醫院」施打AZ疫苗。

但中港高中卻有6位教職員，卻捨棄台中醫院AZ疫苗，自行向鄰近光田綜合醫院預約，並成功施打莫德納疫苗，遭批「為人師表太惡劣了，做了最壞示範！」並質疑6名教職員行徑違反規定。

校方表示，6名教職員未依規定前往指定醫療院所施打疫苗，已經主動通報國教署，校方也會進行調查，若有違反相關規定，將進行懲處絕不包庇。

台中市新聞局長黃國瑋表示，該6名老師捨棄指定的台中醫院打AZ疫苗，自己跑去光田醫院施打莫德納，按照目前中央相關規範是沒有違法，但可能有瑕疵。由於莫德納疫苗現在所剩無幾，接下來會保留給孕婦、第二劑的醫事人員為主，請各醫療院所都要遵守規範。

光田綜合醫院指出，民眾透過本院疫苗接種預約掛號系統進行預約疫苗接種時，當輸入身分證資料即會與疾管署API雲端系統進行身份核對，系統會自動判讀民眾是否符合接種資格，若符合則可完成掛號。

民眾到現場時，醫院疫苗注射報到處會再核對身份證明，如識別證或在職證明，確認符合資格；在診間，醫師評估時也會再次詢問民眾符合那類接種資格，經過三道程序均符合，本院就依照當時所獲配送的疫苗種類為民眾服務。