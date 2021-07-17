《八大民生新聞》榮獲銀響力新聞獎。（八大提供）

文字記者何品儀、攝影記者李李嵩源開心獲獎。（八大提供）

《八大民生新聞》製作報導「失智在犯罪邊緣」專題，16日以「銀響力新聞獎」電視及網路影音類「專題報導獎」，從52件參賽作品中脫穎而出，榮獲「年度專題報導獎」優選肯定，而這也是「八大民生新聞」繼卓越新聞獎丶客家新聞獎、兩岸新聞獎丶金輪奬丶財經新聞獎後，又一殊榮。

弘道老人福利基金會，為了讓社會也能用正面的態度去面對「高齡」議題，特別設立「銀響力新聞獎」，「第一屆銀響力新聞獎」總計有34個媒體、130件作品參賽，而《八大民生新聞》「失智在犯罪邊緣」獲得評審青睞優選肯定，評審表示：「主要是失智人口急速增加，此系列報導，點出失智症的犯罪問題，特別是極輕度、輕度的患者，更容易被忽略，甚至產生令人遺憾的犯罪事件。這個時代是人人都應該認識失智症的時代，而這個報導，正好帶給我們這樣的提醒。」

八大第1台每天午間及晚間播出的《八大民生新聞》中，以3到5分鐘的專題報導，當初為了讓失智症患者、患者家屬了解失智者可能遇到的犯罪問題，特別企劃了「失智在犯罪邊緣」專題報導，從各個面向深入探討，此系列報導過程中訪問多位捲入犯罪議題的長輩，透過他們的故事和經驗，希望建立完善失智防護網，讓罹患失智症的長輩，一樣能享受樂活，生活更有保護。

負責企劃「失智在犯罪邊緣」專題的文字記者何品儀、攝影記者李嵩源表示：「謝謝評審對專題青睞、也謝謝評審對《八大民生新聞》的肯定，在採訪過程，我們看到許多失智症個案，相當冤枉，因為被犯罪集團盯上，而無法洗刷冤屈，但高齡化社會、失智症患者的人數愈來愈多，失智患者如何避免被詐騙更是重要，所以我們採訪了個案、醫界、法律界專家，也提供實質作法，希望提醒患者與患者家屬，提早防範。」