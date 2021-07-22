大陸資深演員徐才根出道多年，在許多電影、電視劇擔任綠葉角色，11年前曾憑電影《團圓》入圍第47屆金馬獎最佳男配角，可今（22日）卻傳出他因車禍過世，享壽89歲，消息震驚眾人。

據《新浪新聞》報導，徐才根22日上午騎腳踏車出門，準備到片場拍戲，未料途中發生車禍，緊急送醫後仍搶救無效去世，享壽89歲。噩耗一傳出，許多網友留言悼念「老藝術家走好」、「爺爺一路走好，我們會一直記得您」、「看過好多這爺爺演的電視劇呀，太突然了」、「如果沒有車禍，爺爺是不是能活到100歲」，立刻登上微博熱搜榜第一名。

徐才根自稱是老綠葉，精湛演技受到肯定。（圖／翻攝自微博）

徐才根原來是印刷廠學徒，因熱愛表演，24歲進入上海電影製片廠，2010年參演王全安執導的電影《團圓》，在片中飾演「陸善民」一角，憑此角獲得第28屆金雞獎最佳男配角，也提名了第47屆金馬獎最佳男配角，演技受到肯定。

徐才根一生幾乎都扮演配角，他也自稱是「老綠葉」，近年播出的電視劇《安家》、《我的前半生》也都可看到他的身影，精湛演技都令觀眾印象深刻，而在2017年，他以85歲高齡終於第一次飾演男主角，主演電影《歸去》助力扶持青年導演，並帥氣說：「有人敢叫我，我就敢演」，熱愛演戲的敬業和態度，受到大家敬佩，現因車禍意外過世，讓大批影迷十分惋惜。