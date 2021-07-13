時尚美妝節目《女人我最大》播出疫情前錄影內容，最新1集邀請到梁赫群、小鐘和保養專家大談減齡課題。小鐘靠運動維持狀態，50歲仍挑戰騎單車上武嶺，累到「差點要死掉」，看到小鐘精氣神十足，工作家庭兩頭燒的梁赫群大嘆「氣色真的很重要」，表示自己總被誤會睡眠不足，激動澄清「有時候我真的不累啊」，語畢就遭美肌保養專家柳燕老師無情打臉：「你看起來就是沒睡好！」加碼送上護肝產品，希望他好好保養，讓收下禮物的梁赫群哭笑不得。

梁赫群表示，平時除了主持節目也要拍戲，「像之前錄食尚玩家到台南出外景，節目錄完回台北已經8、9點，劇組又趕著殺青，10點又接著去拍戲」，累到也不知道自己在演什麼。他開玩笑的說 ：「可是有時候工作很累，回到家更累！」原來梁赫群4歲兒子正值好動、喜歡跑跳的階段，有時平日才剛結束外景拍攝，周末還得帶小孩出遊放電。自從兒子接觸怪獸與英雄打架的故事，也會要求梁赫群演怪獸，父子倆一打就是一個下午，梁赫群幽默的說：「現在我起床，看到兒子滿血回歸的眼神就覺得惶恐。」節目中也奉勸小鐘，如果想要生小孩要趁早，不然體力真的不堪負荷。

提到保持精氣神的秘訣，有運動習慣的小鐘分享，日前為了要在50歲時留下紀念，決定挑戰騎單車上武嶺，主持人藍心湄原以為小鐘是要藉此炫耀自己的好體力，沒想到小鐘竟喊「以為自己快死掉」，花了5小時才完成，「一路上都是斜坡，我騎到『蛋』都快破了」，出其不意的回答，引來全場一陣爆笑，他也將此事PO到臉書，竟吸引6萬粉絲按讚，讓小鐘開心不已：「這是我有史以來有這麼多粉絲按讚我的照片！」 節目每周一至周五晚間9點在TVBS歡樂台播出。