資深演員「高老爹」高振鵬是演藝圈「永遠的綠葉」，演過無數作品的他，雖然還沒當過男主角，但每部戲都因有了高振鵬的演出而精采，高振鵬也在2018年獲得金鐘獎特別貢獻獎的殊榮，不過今（12日）卻傳出，高振鵬7月5日晚間在睡夢中安詳辭世，享壽91歲，因為疫情的關係家人們只舉辦了簡單的家祭。

人稱「高老爹」的高振鵬人生兩條路上，最感恩的就是太太的大力支持，且一對兒女都很孝順，他辭世後，因疫情關係，家人只為他舉辦了簡單家祭。大愛電視台表示，高振鵬接觸慈濟生命變得更豐富光彩，2008年見習、2009年培訓，每堂課程都相當準時，隊務跟勤務更是鮮少推辭，2010年受證成為慈濟委員；2018年在大愛電視推薦下，榮獲金鐘獎特別貢獻獎，一輩子沒有擔任過男主角，高振鵬感言致詞的名言就是「好戲是不能沒有綠葉來襯托的」，從22歲開始擔任演員、電影興盛期還擔任過10年的造型化妝師、11年的電影配音員、7年的電影副導演。

高振鵬人生落幕。（大愛電視台提供）

高振鵬一輩子都是最敬業、不可或缺的綠葉演員。（大愛電視台提供）

高振鵬人生除了「戲人生」這條路，還有「做公益這條路」，高振鵬說「我會永遠做一個敬業的演員，另外，慈濟志工公益的這條路，我也秉持著一句話，那就是，哪裡需要我，我就到哪，我會做到人生盡頭。」

1949年，高振鵬原本是在上海讀書的大學生，跟4個同學規劃搭船到臺灣旅行一個月，沒想到遇上國共內戰回不了家，1951年加入陸軍藝工隊展開這一生的演藝生涯。等到民國1988年回到老家聽兩個姊姊說才知道，家人因為沒有說出高振鵬的下落，父母兄長在紅衛兵時期紛紛落難，對自己當年因為貪玩給家裡帶來浩劫，相當自責。

高振鵬一生都是敬業好演員。（大愛電視台提供）

高振鵬3年前獲頒金鐘獎特別貢獻獎。（大愛電視台提供）

2002年，他演出大愛電視《父母恩重難報經》音樂手語劇時，扮演不孝子角色，就像在演自己，感受更是深刻，在分享這段心路歷程後，證嚴法師一句「高老爹你來培訓好不好？」高振鵬立刻答應。演戲超過半世紀，2002這年，也是第一次演大愛劇場單元劇《人間有愛》第一次入圍金鐘獎，就拿下最佳男配角的殊榮。其實他早在過去只有三台的年代，便在中視服務還拿到中視頒發「演員榮譽證」，當時總共只有個10人得到，以及頒給了「工作楷模獎」，都彰顯了他認真投入的精神。