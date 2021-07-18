有媒體報導指出，北部一名男性近期在三個月內混打三種疫苗，第一劑自費AZ，第二劑出國打BNT，第三劑返台接種莫德納，是國內首例傳出混打三種疫苗的個案。中央流行疫情指揮中心今天未指出將對其開罰，但仍呼籲民眾疫苗不是打越多種越好，而且出國打疫苗再返台接種一但出現副作用，可能影響自身的藥害救濟權益。

衛福部長陳時中今天指出，此個案是政府在檢查執行流程上所出的一個狀況，原因出在健保卡連線上的問題，但目前都已把健保卡資料連線的問題解決，估計將來出現這類闖關混打的事件，應會越來越少。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據健保記錄指出，該個案第一劑是自費接種AZ，後來則是出國打BNT，返台後再接種公費莫德納疫苗，這些健保資料上都有查到；醫療應變組副組長羅一鈞則批，該個案是用有點取巧的方式，先出國再返台接種，完成A+B+M的三種疫苗混打。

羅一鈞指出，目前沒有看到施打三種疫苗效果、安全性更好的報告，而且若單純為接種疫苗出國，可能會增加染疫風險，國內境外移入個案中也有看到，不少民眾都是為接種疫苗而出國，沒想到返台後卻帶回Delta病毒，呼籲民眾非必要不用刻意出國接種，以及爭取施打第三劑。

陳時中也提醒，疫苗跟藥物一樣不是吃越多越好，要對症下藥、聽從醫囑，已上市的疫苗都經過二、三期的臨床試驗，要打多少劑量早已有科學證據，「不是東打一個，西打一個，打到全身都是，那樣反而對身體不好。」