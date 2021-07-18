南投縣公私立國小教職員工共3409人，（他縣市選填本縣施打42人）、實驗教育機構57人、國立南投特教學校50人、及第2批尚未施打之幼兒園教師253人總計3769人，將於20至22日，施打AZ疫苗，提升校園防護力。

南投縣政府指出，依區域分別在南投市漳興國小、埔里暨大附中及竹山秀傳醫院等3處分流分時施打，南投市漳興國小率先從20日上午8點30分開始，教育處將個別公告各校，請各校依排定之時間通知教職員工前往施打疫苗。

南投縣府教育處指出，國小教職員工疫苗接種名冊業經教育部檢核完成，中央配撥AZ疫苗，由南投基督教醫院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院負責施打。另國中教職員工部份，目前教育部檢核造冊中，等中央疫苗配撥到位，接續注射。

而就施打人員清冊，教育處也將個別通知任職的國小學校等單位，由學校通知造冊人員依指定時間、地點前往接種，以分流分時段避免群聚方式快速施打，並請各校人員依所排定時段，攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。