位於南海、廣東海面的熱帶性低氣壓，氣象局表示最快周二增強為今年第7號颱風「查帕卡」，氣象專家吳德榮指出，當烟花、查帕卡兩颱風漸行漸近，藤原效應將逐漸產生，導致路徑不確定性高。周二、周三受到烟花颱風外圍環流影響，北台灣有雨，周四降雨範圍擴大至中部以北，周五、周六最接近台灣，全台有短暫陣雨或雷雨，周六颱風逐漸遠離。

周二至周四受烟花颱風外圍環流影響，周四颱風逐漸接近，周五最接近台灣，周六逐漸遠離但仍有較大雨勢。（翻攝自氣象局）

同時，氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率也出爐，未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，其他縣市14至37%。

圖為烟花颱風未來5天內七級風暴風圈侵襲機率圖，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%。（翻攝自氣象局）

圖為烟花颱風未來5天內七級風暴風圈侵襲機率圖，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，其他縣市14至37%。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今年第6號颱風「烟花」，目前颱風中心約位於台北東方1090公里的海面上，預測朝西北西方向前進，由於烟花位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流及低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑於周四（22日）之後不確定性仍高，而廣東海面的熱帶性低氣壓，最快周二增強為今年第7號颱風「查帕卡」，預計未來幾天在廣東沿海打轉，與烟花是否產生藤原效應，產生交互作用、速度變慢、合併，還有待觀察。

圖為熱低壓TD09與烟花颱風預測路徑，TD09在廣東海面打轉，烟花路徑北昨天（18日）往北偏。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，有可能在周三下半天發布烟花颱風海上警報，颱風暴風圈可能在周四下半天影響到近海，最快周四發布陸上警報，周五風暴圈可能影響到陸地；周四中部以北、宜蘭有不定時降雨，周五、周六颱風較接近台灣，各地都容易有降雨，周六颱風逐漸遠離。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，「烟花」颱風逐漸增強，未來將增強至中度以上，大致朝台灣北部海面前進，路徑的不確定性很大，是否侵台仍待觀察，歐洲模式模擬，整體路徑已向北大幅調整。

吳德榮表示，在季風低壓內，當烟花與南海發展中的熱帶低壓漸行漸近，雙颱風的「藤原效應」逐漸產生，這麼多的變數，任何先進模式皆無法完全正確模擬。所以，上策是多觀察，勿遽下結論。

最新歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑(右圖)顯示，各系集成員的分散程度廣，代表預測路徑有很大的不確定性。中圖則是南海熱帶系統與「烟花」產生「雙颱風(藤原)效應」。（翻攝自ECMWF）

至於近日天氣，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，今天受季風低壓影響，水氣多、大氣很不穩定，北、東晴熱，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯等，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，明日、周三(20、21日)烟花外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。周四、五(22、23日)烟花最接近，風、雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性。周六(24日)起至下周三(28日)「季風低壓」環流再度盤據東亞附近，其中有熱帶低壓或颱風，以及西南季風通過台灣附近，有帶來大量降雨、伴隨劇烈天氣的潛勢，是容易致災的天氣型態，應注意。