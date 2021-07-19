民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客違規群聚用餐。（民眾提供）

屏東縣「牡丹灣Villa」在微解封首日傳出違規群聚用餐，住宿名單驚見行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，引發爭論；陳昨(18日)表示，僅與妻小入住，沒有參與餐敘，自認為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動的紛擾，辭去職務。國民黨前立委孫大千今(19日)在臉書PO出8個問題，並說「這一次行政院長蘇貞昌為什麼不震怒了呢？」

回顧這起爭議事件發生在13日微解封首日，民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客包下數間豪華房間，預計行程為3天2夜，但疑似群聚被發現，14日中午緊急退房。

捲入此案的陳政聞，昨接受《中國時報》訪問時強調，雖然自己行為有合乎防疫規定，但仍實屬不當，造成行政團隊在這麼用心防疫的階段卻受到很大傷害，「我就想負起責任」，才提出辭呈。

對於此事件，孫大千在臉書提出8個問題，第一，7月13日是正常上班時間，為什麼行政院南辦執行長可以渡假3天2夜？第二，當全國各級官員都投入防疫任務，忙得不可開交，為什麼行政院南辦執行長可以閒到去做家庭旅行？第三，行政院早在幾天前就接獲檢舉，為什麼不立即處理，而是等到媒體報導後才進行調查？第四，是哪一位政院高層指示，「立刻離開現場，如果名字見報就下台」？

孫大千更問，第五，以行政院南辦執行長的待遇，為什麼可以支付豪華Villa 3天2夜近6萬元的費用？第六、如此高昂的房價，是建商大亨買單？還是陳政聞自己付費？第七、倘若是接受商界人士的招待，行政院南辦執行長身為國家公務員，是否有涉嫌嚴重違反貪污治罪條例？第八、此次豪華渡假團的成員究竟是哪些人？是否有相關人士透過屏東縣議員向縣政府說情，希望縣政府公布的名單可以「調整一下」？

行政院發言人羅秉成昨表示，政院李孟諺秘書長已接獲陳政聞請辭，並已向蘇揆報告，政院將准予辭職，值此舉國上下全力投入防疫工作之際，蘇揆特別提醒行政官員應謹言慎行，不應僅以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務人員表率。