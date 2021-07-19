員警收到大道茶文化協會提供的愛心茶點、慈心有機淨源茶冷泡時，直呼倍感溫馨。（民眾提供／盧金足台中傳真）

疫情還未完全退燒，站在第一線防疫的警察，包括包含集中檢疫所、快篩站及疫苗快打站安全維護等勤務，業務量增加不喊苦，大道茶文化協會深切感念警察同仁防疫期間執勤辛勞，特別準備120份有機紅茶三角飯糰、慈心有機綠茶及熟香烏龍冷泡茶，慰勞台中市政府警察局第六分局員警的辛勞。

台中市知名「大道茶文化協會」，默默為警察弟兄打氣，6月份多次帶著自家茶點慰勞員警辛勞，7月14日下午，更帶著多達120份手作有機紅茶飯糰、慈心有機綠茶及熟香烏龍冷泡茶，至第六分局為執行第一線防疫工作的警察加油打氣。

有機紅茶三角飯糰香氣十足且美味可口，除了飯糰外，精選綠茶及熟香烏龍茶也沁涼十足，在炎炎夏日消暑解渴，大道茶文化協會希望藉由單純無過多添加物的美食，讓辛苦工作的員警們，吃到嘴裡暖在心裡，齊心抗疫一起度過疫情難關。

員警們收到大道茶文化協會提供的愛心茶點、慈心有機淨源茶冷泡時，直呼倍感溫馨，為高壓的防疫勤務增添不少溫暖，並表示會持續努力執行各項防疫工作，維護社會治安與全民健康。