一名大陸旅遊博主在新疆戍邊戰亡士兵墓碑旁擺拍，被網友貼上網後，遭大陸網民怒批「褻瀆英烈」，新疆檢察機關回應，建議將涉事者列入旅遊黑名單外，後續還將以刑事附帶民事公益訴訟手段追究其民事責任。

去年在中印邊境衝突中亡故的大陸邊境士官兵陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉等人的墓碑建於海拔4280公尺的康西瓦烈士陵園，這名闖禍的大陸旅遊博主日前在此擺拍，照片流出後引發網路上一片撻伐。

新疆檢察機關官方微博18日回應「在戍邊英雄墓碑前擺pose，醜！」。

這篇發文表示，目前新疆檢察機關已對接文旅部門，建議將涉事者列入旅遊黑名單，當地檢察機關已聯合軍事檢察機關趕赴在康西瓦烈士陵園，督促加強管理，防止再次發生褻瀆英烈的行為。

新疆檢察昨晚間再發佈事件進展稱，該網友行為已經涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，新疆和田皮山縣人民檢察院已督促皮山縣公安局立案，後續還將以刑事附帶民事公益訴訟手段追究其民事責任。