白河警分局關嶺所員警已到場以三角錐封閉落石路段。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方提醒駕駛人到山區要防範落石。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

午後雷陣雨旺盛，台南今天下午14至15時最大時雨量以關子嶺61毫米居冠。其中在市道175線0公里處、紅葉隧道口下午16時傳有落石滑落，所幸無人受傷，白河警分局關嶺所員警已到場以三角錐封閉落石路段及疏導往來人車，並通報工務局第二工務大隊前來處理。