午後雷陣雨旺盛 台南關子嶺地區傳落石崩落 16:502021/07/19 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市道175線0公里處、紅葉隧道口下午16時傳有落石滑落。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白河警分局關嶺所員警已到場以三角錐封閉落石路段。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 警方提醒駕駛人到山區要防範落石。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 午後雷陣雨旺盛，台南今天下午14至15時最大時雨量以關子嶺61毫米居冠。其中在市道175線0公里處、紅葉隧道口下午16時傳有落石滑落，所幸無人受傷，白河警分局關嶺所員警已到場以三角錐封閉落石路段及疏導往來人車，並通報工務局第二工務大隊前來處理。 午後對流發展旺盛 4縣市嚴防大雷雨 台南傳統藝術中心獲中央支持 2024可望啟用 #落石 #午後雷陣雨 #關子嶺 #台南 #旺盛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭父親開車輾到頭 台南女童性命垂危 04:102021/07/18 社會新聞 台南父倒車壓2歲女頭部 親手CPR女童仍於凌晨不治 07:352021/07/18 社會 台南遠東香格里拉飯店住房送烤鴨三吃再送3000元餐飲住宿抵用券 11:432021/07/19 生活 台南2歲女童疑遭粗心父開車輾頭 徹夜搶救仍不治 09:002021/07/18 社會 烟花周五周六最接近台 撲台路徑持續修正中 11:242021/07/18 生活 午後雷雨彈範圍擴大 氣象局發11縣市大雨特報 14:182021/07/18 生活 台南首設黃金海岸船屋夜間施打站 打疫苗看海景 16:122021/07/18 生活 午後雷雨彈開炸 中南部8縣市大雨特報 15:082021/07/17 生活 台南國小教師 20日起施打疫苗 04:102021/07/19 地方新聞 烟花颱風周五恐撲台 最快周二變中颱 警戒範圍曝 21:592021/07/18 生活 台中西屯新涵管失效 竟是遭台電鑿穿 04:102021/07/17 地方新聞 社會熱門新聞 北市男打完莫德納4天 身體僵硬陳屍日租套房 - 社會 外送員靠輪椅賭命送餐 後方裝鐵架1張照感動千人 - 社會 下樓取餐是羞辱人？中風客逼外送員下跪道歉：總統叫我也沒用 - 社會 小黑慘遭「猴拳」狂毆 凶狠畫面曝光網氣炸：早晚被弄死 - 社會 酒店沒解封只好下海 長髮小隻馬稱「物超所值」下場慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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