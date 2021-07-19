中市44歲張姓男子今年間騎腳踏車經過公車站，發現有名穿國中制服少年，竟堵住他去路要求幫忙顧腳踏車，並以展示BB槍為代價騙少年進入民俗公園公廁內，沒想到，張男鎖門要求脫光衣物，猥褻企圖性侵，所幸，少年發現有人進公廁趁機求救，張男趁機逃逸。台中地檢署偵結，依妨害性自主罪嫌將他起訴。

張男在今年5月10日騎腳踏車行經中市北屯區1處公車站牌，發現穿著國中生制服的15歲少年，他心生歹念堵住少年去向，假借幫忙顧腳踏車，就展示BB槍給他觀看，少年信以為真，並跟隨張男走。

張男誘騙少年到民俗公園公廁，要求少年先進入最大間的蹲式廁所內，他隨後進入鎖上廁門，脅迫少年脫光衣物，否則不准出去，少年脫光後，張男也脫掉衣物，強行抱住少年上下其手猥褻，企圖強制性侵。所幸，少年聽到廁所外有聲響疑有人進公廁，開門衝出求救，張男出手毆打少年，趕緊穿上衣物，趁隙騎腳踏車逃逸。

隨後，少年報警，警方在北屯區附近路口發現張男蹤跡，上前盤查，張男騎腳踏車逆向闖紅燈逃逸，警方循線當晚將他拘提到案。

張男坦承明知少年無意願，仍對他性侵未得逞，但辯稱並未逼他脫衣，而且是說「我會讓你回去」，檢方偵結，依《兒童及少年福利與權益保障法》及對少年強制性交未遂等罪將張男起訴。