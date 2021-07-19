對於選手搭機赴東京奧運參加賽事只能搭經濟艙，官員卻搭乘商務艙，總統蔡英文在臉書表示，她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。

蔡英文臉書如下：

今天我們的奧運代表團搭乘包機，已經抵達東京了。

我本來以為，我可以再一次幫選手們好好打氣，預祝大家旗開得勝。沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。

我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾。

我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意。

我要再講一次：接下來，請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙。若真的因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識。選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的。