【愛傳媒蔡詩萍專欄】錢復被暱稱為「外交才子」，我認為他當之無愧！不過，他的「當之無愧」，還須加上時代條件的。

錢復，是紮紮實實，從外交官考試開始，在外交部走了完整資歷，其間，還出去在新聞局繞了一圈，當了新聞局長，再回鍋外交系統的。

他的外交資歷，之前，可能無人相比；之後，則是絕無僅有了。

因為，當我們提到專業技術官僚時，不管是孫運璿、李國鼎等財經大員，亦或，錢復這種外交專才的歷練，唯有在黨國體制長期執政的前提下，方有可能！

在民主化後，政黨輪替的年代，部長級人物皆屬政治派令，技術官僚僅止步於常務次長，這大概才是政黨政治的常態。

錢復大學時期，參加「青年友好訪問團」出國，行前中央黨部秘書長張厲生，教育部長張其昀，救國團主任蔣經國，分別設宴。高潮戲，是總統蔣介石、副總統陳誠也分別接見了團員。這對當時唸大學的錢復，以及所有團員來講，應該是莫大的榮耀了。

可是，我們如今看來，那還真是一個「黨國體制」緊密配合的年代，錢復之後，在他的政治生涯裡，還將與這些人，尤其是兩蔣，有更多的接觸機會，而這，也是奠基他，成為國民黨體制下，「青年才俊」的關鍵因素。

錢復取得耶魯博士學位後，返台，起初他的外交生涯是不太順利的，因為，他之前雖通過了外交官高考，卻必須完成實習，從薦任最低級做起，可是，當時已有留學生取得博士學位，入公職可以從簡任九級任用的管道，錢復也感覺到外交部人事處有意刁難，於是，並未直接回返外交部，而是先兼任了政大教職。

但錢復何以終能「初為外交小兵」呢？這有趣了。是他父親，錢思亮，時任台大校長，遇到了外交部長沈昌煥，沈部長很希望錢復去外交部工作，錢復才突破了原先的瓶頸，進入外交部。

錢復在回憶錄中，很坦誠的交代了他感覺外交部「銓敘不合理」的困惑處境時，「很多人」為他打抱不平，其中一位，是行政院秘書長陳雪屏。陳雪屏後來為錢復安排了，替副總統陳誠當英文秘書的工作，而同時間，外交部的工作則照舊。

錢復的回憶錄提供我們，透過他，認識陳誠副總統一些有意思的畫面，但重點是，我們讀回憶錄的人，有沒有注意到，在黨國體制下，關於國民黨晉用人才的「特殊模式」？

那很像是在一個家族企業裡，你提拔我的晚輩，我拉拔你的後進，「大家都是一家人嘛！」必須承認，沒有實力還是不行的，但，有實力者，又豈止是那一群「叔叔伯伯們」認識的範圍之內呢？

錢復擔任陳誠的英文秘書，這條路，打通了他後來入府親近兩蔣的窗口，但你有感覺熟悉嗎？最高掌權者的英文秘書！英文秘書來源的推薦管道！之後，這些英文秘書的仕途出路！

沒錯，你會有熟悉感，一點不意外，因為，錢復如此，宋楚瑜如此，馬英九何嘗不如此！循著國外取得博士學位，回國，擔任高層的英文秘書或翻譯，再晉身仕途。

當然，之後的仕途，之後的際遇，必然跟當事人自己的選擇有關，錢復選擇的，是在外交系統裡打拚，使得他的政治生涯，在相當長的一段時日內，避開了政黨內或外的恩恩怨怨，也讓他，有了完整在外交圈的資歷，讓我們得以透過他的外交生涯，一窺從「中華民國」到「台灣」的外交戰場，究竟是怎樣的一番輪廓，又是怎樣的一種國際現實下的掙扎，與奮進！

無論如何，這是一套好看的回憶錄，好看在，錢復很誠實的，不知不覺的，透露了許多他所看到卻未必完全理解的政治現實！

作者為知名作家

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