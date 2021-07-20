去年6月新北三重警方執行巡邏勤務時，一名家住嘉義的吳姓通緝犯北上訪友，兩人在路邊聊天時，警方認為行跡可疑，因此上前盤查，想不到吳男心虛逃到民宅，在圍捕過程中，又跑到防火巷遮雨棚，朝警方開了2槍，經警方喊話要他棄械投降時，他一度聽從警方指示，準備卸除彈夾繳械時，卻連續對自己頭部開了兩槍打傷頭部，幸好沒有生命危險。新北地檢署偵查偵結，依未經許可持有具有殺傷力之子彈等罪嫌起訴吳男。

40歲吳姓男子在去年6月13日晚間6時許，在三重區力行路見警員經過時臉色一變，警員於是上前盤查，吳男逃竄到樓頂，並朝警方開2槍，警方擔心傷及無辜，向他喊話要他棄械投降，未料在男子要繳械時，卻開槍打傷自己，隨即墜到二樓窗台遮雨棚上。員警緊急將他送醫，幸好急救後撿回一命。

吳男向檢方供稱，他所攜帶的手槍及子彈是去年六月間向友人購買，後來又向另一友人購買毒品海洛因六包、安非他命五包。

新北地檢署偵查後，認定吳男涉犯持有一級、二級毒品等罪，但請求法院從重量刑，依未經許可持有具有殺傷力之子彈等罪嫌起訴吳男。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980