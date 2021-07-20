美國國家經濟研究局商業周期認定委員會（the Business Cycle Dating Committee）周一正式宣布，美國因新冠疫情而陷入的經濟衰退僅持續兩個月，始於2020年3月經濟開始崩跌，並於4月經濟跌至谷底後結束。

該委員會由一組宏觀經濟學家組成，負責判定美國商業周期開始和結束的時間。

該委員會表示，雖然美國的運行能力在當時絕對尚未回復正常水準，但就業和生產指標「明確指向於2020年4月觸底」，並從5月開始反彈。

該委員會發布聲明表示，就業在4月明顯達到谷底，並在接下來幾個月強勁反彈，然後逐步攀升，所得也有所增長。

委員會表示，經濟成長恢復的速度如此之快，而之前下跌的力道又前所未見，使成員們得思考什麼才算是經濟衰退，通常需要符合「深度、持續時間和擴散」三大條件的走跌才能稱作衰退。

去年3月和4月美國約有2200萬人失業，引發可能重演「經濟大蕭條」（Depression）的擔憂，並促使國會和白宮批准第一個大規模紓困方案，讓企業和家庭得以存活。

這個公告使這個大流行病導致的衰退創下史上最短的經濟衰退記錄，持續兩個月僅為1980年初長達6個月衰退期的三分之一，是2001年科技泡沫破裂後經濟衰退期的四分之一。

近來因Delta變種病毒肆虐，美國新冠病毒新增確診數再度激增，但疫苖接種進度卻停滯不前，僅有不到6成符合資格的人口已經接種疫苗，使經濟恐再度放緩的擔憂升高。

周一華爾街股市大跌，道瓊指數重挫725.81點或2.09%，盤中一度下跌946點。標普500指數大1.59%，那斯達克指數跌1.06%。衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數上揚4.1點，收在22.50點，創下兩個月來新高。