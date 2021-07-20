奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

我國奧運選手擠經濟艙去日本比賽、同行官員卻爽坐商務艙，引起各界撻伐。台大感染科權威醫師李秉穎在節目上透露，他聽到這件事以後覺得很不爽，並分享自己過去代表台灣去瑞士日內瓦開會，10多個小時的飛機只安排經濟艙，害他下飛機後腰痠背痛，對比現在官員去日本短時間飛行就能搭商務艙，實在讓人看了很不平衡。

李秉穎今在周玉蔻主持的節目《新聞放鞭炮》上表示，針對選手搭經濟艙、官員坐商務艙的事情，他聽了以後非常的不爽。他也分享自己多年前赴瑞士日內瓦參加世衛組織會議的經驗，當時的飛行時間10多個小時，中途還要轉機，但卻是搭經濟艙。

李秉穎指出，當時他和另一個官員，兩個人一起擠經濟艙，10幾個小時坐經濟艙，讓他下飛機以後腰痠背痛好久，真的揪甘苦（台語：很難過），後來只好自費升搭商務艙，他也忍不住自嘲，可能是上了年紀不行了。

李秉穎說，現在是去日本，這麼短竟要坐商務艙喔？也要看看航程是長還是短？「我到瑞士去你給我這樣子...」。

李秉穎也說，如今政府還縮減預算，現在去開會也沒有官員陪伴，只能自己一個人孤單的去，而且他住的旅館也都是三、四星級，沒附早餐的那種。因此現在看到行政官員搭短程飛機去日本還坐商務艙，實在不太平衡。