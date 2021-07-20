許久未回歸小螢幕的韓國女神全智賢，今年下半年將會有2部新戲上映，除了《屍戰朝鮮》特輯—《屍戰朝鮮：雅信傳》外，還有與朱智勛合演的《智異山》，今(20日)她和導演、編劇、眾演員出席《屍戰朝鮮：雅信傳》記者會，剪了一頭俏麗短髮的她，狀態看上去相當好。

全智賢今和編劇金銀姬、導演金成勳、朴秉恩及具教煥等演員現身《屍戰朝鮮：雅信傳》記者會，她自爆是編劇和《屍戰朝鮮》的粉絲，所以完全沒考慮，就答應接演，她也表示和編劇私下見面時，就講過很想參與，就算演喪屍也好。

全智賢以一頭俏麗短髮現身記者會。(圖／Netflix提供)

而全智賢穿上藍色深V洋裝，雖然沒有大露，但側腰挖洞設計，凸顯她纖細好身材，完全不像生過孩子，39歲依舊維持好狀態，小巧緊緻臉蛋搭配俏麗短髮，讓她瞬間減齡不少，驚艷網友。

全智賢先前莫名被爆出和結婚9年富尪崔俊赫離婚，指崔俊赫討厭當全智賢的丈夫，6個月前已離家，但全智賢並不想離婚，理由是需賠償數十個廣告天價違約金，對此，全智賢所屬經紀公司回應「離婚純屬無稽之談」。

而老公也在社交平台上發《灌籃高手》的梗圖回應，寫下：「我想當全全（全智賢）的老公」，用幽默粉碎婚變謠言，全智賢婆婆、設計師李正宇也在個人社群公開一張自己製作的沙拉照片，寫下：「今天是非常生氣的一天，所以差點失去自製力吃了麵包，但還是忍住了，最後用3片生菜代替麵包」，幽默表達對婚變消息的不滿。