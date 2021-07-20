中國奧運代表團在上屆里約奧運只拿到26枚金牌，對於即將當場的東京奧運此次中國派出有史以來多達777人的最大規模境外參賽團，對此，中國知名體育公眾號「後廠村體工隊」分析，中國有實力拿到30至35枚金牌甚至更多，獎牌榜第二名應該是中國應該達到的位置。

網易旗下體育專欄「後廠村體工隊」公眾號表示，中國代表團在嚴峻的防疫環境下，派出了多達777人的最大規模境外參賽團，彰顯參賽決心。

文章稱，中國向來是奧運會的奪金大國，自2008年北京奧運會以來，中國分別拿到了51、38、26枚金牌，獎牌總數分別第1、第2、第3位。這次東京奧運會中國的目標是在保持獎牌榜前3的基礎上，爭取有所突破，力爭更多金牌。

文章指出，包括跳水、舉重、羽毛球、射擊、體操，以及被譽為中國「國球」的乒乓球，已經成為中國在歷屆奧運會上的「金牌收割機」，中國代表團能夠在東京奧運會上取得怎樣的名次，很大程度上要依賴這傳統的奪金六大項。

文章分析，中國跳水隊自1984年洛杉磯奧運至今，已經貢獻了40枚奧運金牌。本次東京奧運會，中國跳水隊的目標顯然是包攬8項金牌，「再現中國跳水隊的統治力」。

至於乒乓球項目，文章說，自乒乓球在1988年入圍奧運會以來，中國兵乓拿到了32枚金牌裡的28枚，截止到2016年里約奧運，總共斬獲53枚獎牌。

中國乒乓也是此次東奧奪金熱門，男乒女乒都是世界排名第一，中國國乒目標是「保三金，拼四金，爭五金（首次增加了混雙）」。

舉重項目上，文章說儘管此次前往東京奧運會參賽的名單中，只有石智勇和呂小軍有金牌經驗，但並不影響本次中國舉重隊的奪金前景。

至於羽毛球，文章說，羽毛球隊雖是傳統強項，但想要在東京奧運奪金似乎有一定難度。原本東京奧運會將是林丹的退役告別戰，但因為疫情延後以及自身競技狀態的原因，林丹只能提前退役，無緣東京奧運會。

文章分析，最有可能奪金的單項應該在女單和混雙上，尤其是混雙有鄭思維和黃雅瓊的世界第一組合，和世界第三的王懿律和黃東萍，非常有機會為拿下金牌。

射擊也向來是中國奪金的傳統優勢項目，2008年北京奧運會，射擊隊摘下5金2銀1銅，但是在2016年里約奧運，中國射擊隊創28年最差戰績，15個項目只獲1枚金牌。

文章說，此番出征東京奧運，中國代表隊除了有四戰奧運的老將龐偉壓陣，還有6名00後受此參加奧運的新小將，但其奪金機會一點也不比前輩們低，洗刷上屆奧運會僅1枚金牌的尷尬紀錄，並不是奢望。

想要翻身的還有中國體操隊。文章說，中國體操隊曾經在2008年北京奧運會拿下8枚金牌，成為歷史上單屆賽事奪金最多的中國代表隊，但在里約奧運會「顆粒無收」。文章也承認，在女子單項上，美國的拜爾斯仍是最具統治力的選手。

值得一提的是，文章特別指出「女子三大球成東京看點」，包括每次出征都備受中國民眾矚目的中國女排，以及中國女足和中國女籃。

文章說，「中國男籃世界杯表現低迷，落選賽不敵眾強隊無緣東京奧運，導致女籃姑娘成為中國五人籃球在東京奧運的獨苗」。

文章說，晉級東京奧運之路以不敗收官就是中國女籃實力的體現，本次東京奧運會，女籃的目標是四強，甚至衝金也不是沒有可能。