熊熊（卓毓彤）外型甜美還有G級好身材，加上個性自然不做作，深受不少粉絲喜愛，近日她分享「微出門賺錢」工作照，解放傲人上圍，超強戰袍讓網友看了都快鼻血。

熊熊發文透露好久沒去錄《星光歡樂城》，現在可以「微出門賺錢」，她也開心分享2張美照，只見她穿上背心印花洋裝，極致深U設計，讓她雪白雙球呼之欲出，深邃事業線更比半個手臂還長，惹火畫面相當震撼。

另外她穿上粉色洋裝，同樣超深V設計，讓豐滿上圍全看光，好身材完全藏不住，讓網友看了都驚呼連連，「國民女神」、「美到熊霸天下」、「這事業線不科學啊」、「事業線比手還長」，還有人發現她似乎變的更苗條，大讚她又瘦又美。

熊熊去年爆出懷孕待嫁特斯拉男，後來男方傳出一系列醜聞，她也被爆流產分手，沒多久又有不雅片外流疑雲，接連打擊讓她沉寂一段時間，好在她打起精神，專心在事業上。

日前更攜手Selina前夫張承中自立門戶，成立「橙想娛樂經紀股份有限公司」，由張承中掛名董事長，她則擔任監察人，她也透露兩人是透過共同友人介紹認識，目前她把重心放在網路市場，對於經營YouTube頻道和Podcast節目比重會拉大，但有機會還是會繼續主持、演戲、上通告。