（6月外銷訂單。圖／經濟部）

經濟部統計處公布6月外銷訂單統計，隨全球經濟穩健復甦，傳產貨品需求回升，加上市場對科技應用產品 需求持續熱絡，國際原材物料行情維持高檔，帶動各大貨品接單全面續揚，6月外銷訂單達537.3億美元，年增31.1％。

6月外銷訂單連16個月正成長，從貨品別觀察，傳統貨品方面，因市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動產品價量齊揚，致基本金屬年增81.8％、機械年增44.0％、塑橡膠製品年增 57.5％、化學品亦年增43.2％。

另外，由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上宅經濟需求持續，支撐電子及資訊通信產品接單續強，分別年增36.5％及6.9％；光學器材亦因遠距商機延續及車市回溫，加上面板價格維持高檔，致年增42.7％。

展望未來，全球經貿情勢仍存在變種病毒擴散，及美中貿易與科技爭 端等不確定性因素，惟隨各國疫苗施打率提升，以及主要國家擴大基 礎建設，加速全球經濟復甦腳步，加以下半年進入消費性電子新品備 貨旺季，5G、高效能運算等應用及車用電子需求持續，另國際原物料 價格仍居高檔，預期接單可望續強。