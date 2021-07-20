大陸官方20日發布《中共中央 國務院關於優化生育政策 促進人口長期均衡發展的決定》，其中提到將會加強稅收、住房等支持政策，並結合下一步修改個人所得稅法。具體方向上，會研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項加扣除。

根據新浪財經報導引述該《決定》內容，地方政府在配租公租房時，也會對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭，可根據未成年子女數量在戶型選擇等方面給予適當照顧。

而地方政府也可研究制定，根據養育未成年子女負擔情況下，實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策。