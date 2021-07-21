中颱烟花進逼，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，若縣巿政府宣布停班，當天已預約接種疫苗民眾將取消施打，延到下一輪再發預約簡訊，請民眾收到簡訊後再上網預約一次，但基隆市長林右昌今提前宣布，考量市民及醫護安全，23、24日公費疫苗接種將暫停2日，且已發送簡訊通知預約民眾，改到25至29日施打，務必於明日12時前完成預約更改。

儘管各縣巿都還未宣布停班停課，林右昌今早於個人臉書指出，考量市民朋友及工作同仁的生命安全，23及24日將暫停接種疫苗，並已針對原訂這2日接種的民眾發送預約通知簡訊，提醒施打日期將延後至25至29日，務必於明（22）日中午12點前完成預約更改，若無法更改，將於下一輪公費系統預約時，優先發送簡訊。

林右昌稍早於臉書宣布23及24日暫停接種第三輪公費醫苗。（圖／翻攝自林右昌臉書）

不過，陳時中於昨日記者會中表示，疫苗是否停打要看是否停班，且若停班，已預約當天接種疫苗的民眾將保留至下一輪，民眾在下一輪收到簡訊後，再進入系統重新預約。

另外，台中市長盧秀燕今日前往水利局參與防汛整備會議，並與和平區長視訊，指示各單位加強防救災整備應變，尤其長達1年多沒有颱風侵襲，應加強整備抽水機等防汛機具功能。風雨可能影響快打站施打疫苗作業，盧秀燕授權和平區長吳萬福彈性調整，強調以市民安全為最大考量，不會勉強接種。

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