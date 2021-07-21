藝人蘿莉塔去年因友人在臉書PO文女藝人李沐晴「和我丈夫睡覺」，留言回應「再跟妳說她其它婊婊的事」，「希望他(她)老公外遇」，李沐晴不滿提告，台北地檢署21日依加重誹謗罪起訴蘿莉塔。

本名李晨菲的藝人「蘿莉塔」是2009年《大學生了沒》出道，為《瘋神無雙》客席班底，被「綜藝天王」吳宗憲戲稱「幹譙龍」，是綜藝談話節目常客，曾被觀眾票選為「最想轉台女藝人」。

另李沐晴過去因演出香港喜劇情色電影《一路向西》，曾被香港導演封為「邱淑貞接班人」，還曾拍過《命中註定我愛你》等戲劇。

檢方調查，去年6月，劉姓女子在臉書上po出李沐晴的EVA帳號截圖並寫「我來說一個故事.....我：嗨寶貝，你能把我的項鍊帶回洛杉磯嗎」，「Eva：sure的事情，姐妹他和我丈夫睡覺」，「故事結束 Result：婊子中的婊子 沒有必要說太多.....」。

劉女文章下方引來網友留言，其中蘿莉塔以帳號Lolita Lee留言「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」、「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情）」、「因為她已經吃別人的男友＆老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

李沐晴發現後提告，檢警傳喚蘿莉塔到案，蘿莉塔否認犯罪，辯稱李沐晴是藝人，屬公眾人物，是否有外遇，屬於可受公評事項，也拒絕道歉。但檢察官認為，蘿莉塔文章內容屬於私德，與公眾利益無關，依法起訴。