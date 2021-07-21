周姓男子去年11月自台中豐原搭火車北上，見到隔壁坐著一名妙齡女子，在中途突然拉下拉鍊，掏出自己的生殖器，把玩給妙齡女觀看，嚇得女子一路害怕隱忍，直到苗栗站後立刻狂奔下車報警。周男遭逮後遭送辦，但在法庭上仍不承認罪刑，還辯稱是因為褲子太緊，自己只是「搔癢」，但他以前已有類似前科，法官不予採信，依公然猥褻罪判周男6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，周男於民國109 年11月2 日11時46分許，在臺灣鐵路臺中車站上車搭乘自強號116 車次，並坐於該火車第6 車32號靠走道的位置，A女則坐在靠窗戶的位置，另有其他1名乘客坐於A女前側，但駛至臺中豐原站與苗栗站間時，周男竟當場拉開褲子拉鍊，公然掏出生殖器，在女方面前以手把玩生殖器，A女看到後驚嚇不已，但擔心怒斥對方會受傷害，一路隱忍到苗栗站後，立刻狂奔去找鐵路警察報案。

周男矢口否認自己的行為是性騷擾，還向警方辯稱，「我當天褲子穿的太緊，可能有做這樣的動作，不是自慰，可能有搔癢，這個可能跟我之前在五股的案件一樣。」

法官審理後，認為周男已經有1 次犯公然猥褻之犯罪科刑紀錄，仍率然於火車上進行公然猥褻行為，所為影響社會善良風俗，並造成他人身心之不適、恐懼，判處周男6個月徒刑，得易科罰金。